В Кремле сообщили о переносе «Прямой линии» с Путиным

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Заведующего порховским учреждением здравоохранения будут судить за получение 1 млн рублей компенсации по фиктивным документам
В Палкинском районе будут судить местного жителя, который отобрал у сестры украденные ею деньги и купил на них алкоголь8
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Великолукский драмтеатр намерен организовать свою работу в обновленном здании в лучших театральных традициях России
Заместитель гендиректора Фонда инвестиционных строительных проектов Петербурга: Псковская область очень динамично развивается в сфере сохранения культурного наследия