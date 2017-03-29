В Кремле сообщили о переносе «Прямой линии» с Путиным

Ежегодную «Прямую линию» президента России Владимира Путина в этом году проведут не в апреле, а позже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, «Прямую линию» переносят из-за плотного графика президента, «чтобы было, собственно, удобно ему».

«Она, видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы делаем ее в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа», - сказал Песков.

Точную дату проведения «Прямой линии» пресс-секретарь президента не сообщил.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным - это ежегодная трансляция ответов президента на вопросы жителей России. Она проводилась 14 раз.

Источник: Псковская Лента Новостей