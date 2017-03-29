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Путин посочувствовал Исландии и предложил помощь в создании армии

30.03.2017 20:45 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном спросил, нужно ли помочь Исландии в создании своей армии, сообщает «Газета.Ru».

«Исландия - маленькая страна на острове, у нас даже армии своей нет», - посетовал лидер Исландии.

На эту реплику Путин в шутку поинтересовался: «Помочь?»

Уточним, что встреча прошла в рамках Международного арктического форума «Арктика - территория диалога» в Архангельске. В ходе беседы Путин выразил желание обсудить экономическое взаимодействие между странами и двусторонние связи.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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