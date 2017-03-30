Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Наталью Тимакову.

«Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров», - сказала она.

Напомним, в 2016 году Дмитрий Медведев отчитался о доходе в 8,78 млн руб за 2015 год, что на 700 тыс. руб больше, чем в 2014 году. В собственности у премьер-министра РФ тогда находились автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а его жене Светлане принадлежал Volkswagen Golf.

Из недвижимости у Медведева в собственности квартира площадью 367,8 кв. м, у Светланы Медведевой - два машино-места. Кроме того, российский премьер арендовал земельный участок в 4,7 тыс. кв.м.

Источник: Псковская Лента Новостей