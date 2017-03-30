|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Наталью Тимакову.
«Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров», - сказала она.
Напомним, в 2016 году Дмитрий Медведев отчитался о доходе в 8,78 млн руб за 2015 год, что на 700 тыс. руб больше, чем в 2014 году. В собственности у премьер-министра РФ тогда находились автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а его жене Светлане принадлежал Volkswagen Golf.
Из недвижимости у Медведева в собственности квартира площадью 367,8 кв. м, у Светланы Медведевой - два машино-места. Кроме того, российский премьер арендовал земельный участок в 4,7 тыс. кв.м.
Источник: Псковская Лента Новостей