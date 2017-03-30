Ряд стран откажется от «Евровидения» в случае недопуска России

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре в своем письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману указала на возможность отказа ряда стран от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в случае, если российской исполнительнице Юлии Самойловой не будет разрешено выступить в Киеве, пишет «Российская газета».

«Если вы подтвердите запрет въезда для российской певицы Юлии Самойловой, то это, безусловно, будет иметь серьезное негативное влияние на международную репутацию Украины как современной, демократической европейской страны. Само собой разумеется, что мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, которые могут повлиять на конкурс Евровидение и ЕВС в целом. Данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов, вещателей из стран Европы. Мы уже получили от них ряд критикующих решение СБУ сообщений, в которых также отмечается необходимость отказа от участия в конкурсе», - сказано в письме.

Напомним, что 22 марта стало известно о решении Службы безопасности Украины запретить въезд на территорию страны российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская: «Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Источник: Псковская Лента Новостей