Прокуратура и полиция предостерегают москвичей и петербуржцев от участия в несогласованных акциях 2 апреля

Столичная прокуратура предупреждает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях в центре города в воскресенье, 2 апреля. Об этом сообщает сайт прокуратуры Москвы. При этом, как сообщалось ранее, ни одно из крупных оппозиционных объединений официально не заявляло о намерении провести акцию 2 апреля.

«В сети интернет, в том числе через блоги и соцсети, активно распространяются сообщения, призывающие к участию 2 апреля в несогласованных с органами власти публичных мероприятиях на территории Центрального округа Москвы. Прокуратура предупреждает, что уведомления о запланированных на указанную дату массовых мероприятиях в органы исполнительной власти Москвы не подавались», - говорится в сообщении.

Там отмечается, что ряду лиц, которые распространяют подобные призывы, объявлены предупреждения о недопустимости нарушения закона.

В надзорном ведомстве также добавили, что при проведении подобных несогласованных мероприятий безопасность участвующих граждан не может быть обеспечена в полной мере по причине отсутствия взаимодействия организаторов публичного мероприятия с представителями госорганов.

Как отмечает «Интерфакс», ранее Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы, призывающие граждан выйти на массовую акцию 2 апреля на Красной площади в Москве и в крупных городах России.

«Мы подтверждаем направление требования о принятии мер по ограничению доступа к распространяемым в интернете материалам с призывами в участии в массовом (публичном) мероприятии в Москве и субъектах РФ 2 апреля», - сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры.

«Организатор публичного мероприятия не вправе проводить публичную агитацию среди граждан без уведомления уполномоченных органов», - добавил собеседник агентства.

Таких уведомлений не поступало, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Со своей стороны, в Роскомнадзоре сообщили, что получили требования Генпрокуратуры и разослали уведомления сайтам о необходимости удалить призывы выйти на акцию 2 апреля.

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что в мэрию Москвы не поступало заявок на проведение мероприятий в этот день. «В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля Главное управление МВД России по Москве отмечает, что в мэрию Москвы не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день», - сказали в пресс-службе.

Столичная полиция предупредила, что проведение такой акции не санкционировано. Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие, добавил сотрудник пресс-службы. «Органы правопорядка примут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы», - сказал собеседник агентства.

Полиция Санкт-Петербурга также призывает жителей не поддаваться на провокации и не принимать участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье, информация о которой распространяется в социальных сетях.

«В социальных сетях распространяются призывы к жителям Санкт-Петербурга присоединиться в воскресенье, 2 апреля, к протестной акции, которая пройдет в городе на Неве. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области официально заявляет, что заявки на подобные акции в органы исполнительной власти не поступали, и проведение их незаконно», - сообщила в пятницу пресс-служба управления.

В сообщении отмечается, что граждане, которые позиционируются в соцсетях как организаторы данного мероприятия, на самом деле отвергают свое участие. В связи с этим полиция расценивает распространяемые в интернете призывы как провокацию, направленную на законопослушных граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей