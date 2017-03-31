Доход спикера Госдумы Володина в 2016 году превысил 62 млн рублей

Доход председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина в 2016 году превысил 62 миллиона рублей

Об этом в пятницу, 31 марта, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в окружении спикера парламента.

По словам источника, большая часть данной суммы – доход по вкладам и ценным бумагам.

Источник также подчеркнул, что значительную часть доходов спикер ГД направил на благотворительность.

Отметим, что председателем Госдумы Володин стал осенью прошлого года, до этого он являлся первым заместителем руководителя администрации президента РФ.

Доходы всех депутатов Государственной Думы будут обнародованы на официальном сайте парламента не позднее, чем через две недели.

Источник: Псковская Лента Новостей