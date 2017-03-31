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Петр Порошенко задекларировал свои доходы

01.04.2017 09:20 ПЛН, Псков

Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию за 2016 год, в которой показал свою зарплату - 366 тыс. 342 грн (более $13,5 тыс.), свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает «Интерфакс».
 
Кроме того, доход П.Порошенко от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил более 26 тыс. грн (около $1 тыс.), а проценты от депозита в Международном инвестиционном банке (МИБ) составили более 11,9 млн грн (более $440 тыс.).
 
Задекларировано президентом наличных средств: $60 тыс. и 900 тыс. грн.
 
Доход супруги Марины составил 75 тыс. грн.
 
Более $1 млн было внесено в 2016 г. президентом на счет в Rothschild Bank (Швейцария), а в Международный инвестиционный банк (МИБ) - 393 фунта стерлингов.
 
На счетах в МИБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR 9,9 тыс., 80,8 тыс. грн.

Источник: Псковская Лента Новостей



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