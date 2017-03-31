В России назвали лучшие фильмы и сериалы года

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Псковичей приглашают попробовать свои силы во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» 2
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Фильм «Экипаж» и телевизионный сериал «Битва за Севастополь», созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, удостоились наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Церемония вручения наград состоялась в Москве в пятницу, сообщается на сайте министерства.
Картина Николая Лебедева «Экипаж» отмечена специальной наградой за лучший полнометражный фильм. Создатель сериала «Битва за Севастополь» Сергей Мокрицкий получил приз за режиссуру. Сериал также стал победителем в номинациях за лучшие компьютерные спецэффекты и за лучшую музыку.
Лучшим телевизионным фильмом 2016 года, по решению АПКиТ, признан сериал «Пьяная фирма».
Лучшими телевизионными сериалами продюсеры назвали мини-сериал «Мажор» (второй сезон), «Анна-детективъ» (более 24 серий) и комедийный сериал «Ольга».
Лучшими актерами, по мнению жюри, стали Михаил Ефремов («Пьяная фирма») и Мария Аронова (телефильм «Батальон»). Лучшими актерами второго плана признаны Никита Панфилов за роль Стаса в «Мажоре» и Юлия Хлынина, сыгравшая Мирру в сериале «Таинственная страсть».
Премию за сценарий получила группа авторов за телесериал «Ольга». За достижения на зарубежном рынке отметили продюсера Александра Цекало («Саранча»)
Источник: Псковская Лента Новостей