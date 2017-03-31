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В России назвали лучшие фильмы и сериалы года

01.04.2017 14:40 ПЛН, Псков

Фильм «Экипаж» и телевизионный сериал «Битва за Севастополь», созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, удостоились наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Церемония вручения наград состоялась в Москве в пятницу, сообщается на сайте министерства.

Картина Николая Лебедева «Экипаж» отмечена специальной наградой за лучший полнометражный фильм. Создатель сериала «Битва за Севастополь» Сергей Мокрицкий получил приз за режиссуру. Сериал также стал победителем в номинациях за лучшие компьютерные спецэффекты и за лучшую музыку. 

Лучшим телевизионным фильмом 2016 года, по решению АПКиТ, признан сериал «Пьяная фирма».

Лучшими телевизионными сериалами продюсеры назвали мини-сериал «Мажор» (второй сезон), «Анна-детективъ» (более 24 серий) и комедийный сериал «Ольга». 

Лучшими актерами, по мнению жюри, стали Михаил Ефремов («Пьяная фирма») и Мария Аронова (телефильм «Батальон»). Лучшими актерами второго плана признаны Никита Панфилов за роль Стаса в «Мажоре» и Юлия Хлынина, сыгравшая Мирру в сериале «Таинственная страсть». 

Премию за сценарий получила группа авторов за телесериал «Ольга». За достижения на зарубежном рынке отметили продюсера Александра Цекало («Саранча»)

Источник: Псковская Лента Новостей



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