После призывов к массовым беспорядкам в Москве возбуждено уголовное дело

Следствие устанавливает лиц, разместивших 29 марта в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлию Иванову.

«Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам)», - сказала Юлия Иванова.

По версии следствия, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом разместило текстовые сообщения, призывающие к экстремистским действиям.

«Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям», - отметила Юлия Иванова.

В пятницу стало известно, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Ранее в полиции Москвы сообщили, что правоохранители примут все необходимые меры для обеспечения безопасности в случае проведения в центре Москвы несанкционированной акции 2 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей