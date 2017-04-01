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Киев не верит в возможный бойкот «Евровидения»‍

01.04.2017 18:41 ПЛН, Псков

В заключительной части конкурса «Евровидение-2017» в Киеве выступят как минимум 42 участника из запланированных 43, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко. Об этом он сказал в эфире «Украинского радио», пишет «Лента.ру».
 
Заместитель главы правительства в очередной раз напомнил, что Россию в песенном состязании может представить только не нарушавший украинское законодательство исполнитель. «Приедет Россия с другим участником - пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все, что необходимо в таких случаях. Не приедет - 42 участника примут участие, и они будут довольны», - подчеркнул Вячеслав Кириленко.
 
Вице-премьер резюмировал, что Киев не намерен нарушать собственное законодательство и нормы международного права ради поездки на «Евровидение» российской певицы Юлии Самойловой, которой закрыт въезд на Украину.
 
В конце марта руководство Европейского вещательного союза - организатора «Евровидения» - направило на имя украинского премьер-министра Владимира Гройсмана письмо, в котором выражается недовольство решением не пускать на конкурс Самойлову. В послании говорится, что члены союза крайне негативно оценивают сложившуюся ситуацию, а ряд вещательных компаний Европы (их названия не приводятся) и вовсе намерены бойкотировать музыкальное шоу.
 
Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что в Киеве считают нарушением государственной границы.
 
Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал - 13 мая.

Источник: Псковская Лента Новостей



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