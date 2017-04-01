Скончался Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга поэта Михаила Моргулиса.

«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», - сказал он. «Мне позвонил его сын - Женя и сообщил это печальное известие, - сказал Моргулис. - Жена Маша, к сожалению, не может сейчас разговаривать».

Друг поэта также заметил, что почти до самых последних минут жизни Евгений Евтушенко был в сознании - «он все слышал, реагировал и, конечно, понимал, что столько людей за него волнуется». Как сообщалось, вчера Евгений Евтушенко был экстренно госпитализирован. Напомним, Евгений Евтушенко родился в 1932 году (по паспортным данным - в 1933 году). Всемирно известен своим литературным творчеством, в 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. Все последние годы Евтушенко живет в США, при этом регулярно приезжает в Россию.

Источник: Псковская Лента Новостей