Бойцы Росгвардии, стреляя в воздух, задержали подозрительный автомобиль в станице на Кубани

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии в субботу остановили подозрительный автомобиль, двигавшийся на высокой скорости по улицам станицы Казанская в Краснодарском крае, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

«Легковой автомобиль Toyota Camry опасно маневрировал, двигался по встречной полосе, на законные требования об остановке не реагировал и продолжал движение», - сказал представитель пресс-службы.

В преследовании и задержании нарушителя приняли участие бойцы СОБР Росгвардии, которым пришлось стрелять в воздух холостыми патронами, добавил он. В салоне автомобиля, кроме водителя оказались еще двое мужчин. При себе у них был обнаружен травматический пистолет.

«В настоящее время трое мужчин задержаны в отношении них возбуждены административные дела по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции)», - отметил представитель пресс-службы.

Он также сообщил, что в четверг в станице Казанская произошла перестрелка, жертвами которой стали два человека, один был ранее. Стрелявший был вскоре задержан.

«В субботу с участием подозреваемого на месте преступления проводился следственный эксперимент. В связи с этим в населенном пункте были усилены меры безопасности», - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента со стрельбой в станице Казанская один человек погиб на месте от огнестрельных ранений в голову, еще двое раненых были госпитализированы, один из них позже скончался.

По версии следствия, подозреваемый в убийстве, 25-летний житель города Кропоткин, начал стрелять в мужчин, находившихся около бильярдной на улице Красная в станице Казанская. Конфликт произошел на почве бытовой ссоры.

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по п.п. «а,е» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух человек, совершенное общеопасным способом), ч.3 ст.30, п.п. «а,е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Источник: Псковская Лента Новостей