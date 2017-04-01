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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

02.04.2017 12:17 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме глава государства подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период.

Президент РФ также отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей.

День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля и посвящен созданию Союзного государства России и Белоруссии - дата приурочена к годовщине подписания договора о Сообществе между Россией и Белоруссией в 1996 году (в тот же день в 1997 году был подписан договор о Союзе РФ и Белоруссии).

Источник: Псковская Лента Новостей



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