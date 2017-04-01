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На Триумфальной площади в Москве задержали около 40 участников прогулки оппозиции

02.04.2017 15:00 ПЛН, Псков

Полиция задержала более 40 человек в центре Москвы, среди них несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанные препровождены в полицейские автобусы.

По данным ТАСС, более 20 человек задержали на прогулке оппозиции в районе Триумфальной площади. Участники акции пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля, но полиция перекрыла движение у Старопименовского переулка и начала задерживать протестующих.

Кроме того, сотрудники полиции вокруг Триумфальной площади в громкоговоритель предлагают участникам акции разойтись, сообщает ТАСС.

Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН) опубликовала в своем Twitter фото задержаний на Триумфальной площади, сообщает РБК.

«Проходят жестко, одного из задержанных избили при посадке в автозак», - говорится в сообщении.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в районе Триумфальной площади полиция рассредоточила группы участников прогулки оппозиции из 20 человек. Троих задержали и посадили в автозак, уточняло агентство.

Участники прогулки оппозиции начали свое следование к Тверской в сопровождении двух автозаков и полицейского автомобиля, а также сотрудников полиции, облаченных в бронежилеты и защитные каски.

Один из задержанных был с плакатом, сообщает ОГОН.

Источник: Псковская Лента Новостей



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