На Триумфальной площади в Москве задержали около 40 участников прогулки оппозиции

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Полиция задержала более 40 человек в центре Москвы, среди них несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанные препровождены в полицейские автобусы.
По данным ТАСС, более 20 человек задержали на прогулке оппозиции в районе Триумфальной площади. Участники акции пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля, но полиция перекрыла движение у Старопименовского переулка и начала задерживать протестующих.
Кроме того, сотрудники полиции вокруг Триумфальной площади в громкоговоритель предлагают участникам акции разойтись, сообщает ТАСС.
Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН) опубликовала в своем Twitter фото задержаний на Триумфальной площади, сообщает РБК.
«Проходят жестко, одного из задержанных избили при посадке в автозак», - говорится в сообщении.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что в районе Триумфальной площади полиция рассредоточила группы участников прогулки оппозиции из 20 человек. Троих задержали и посадили в автозак, уточняло агентство.
Участники прогулки оппозиции начали свое следование к Тверской в сопровождении двух автозаков и полицейского автомобиля, а также сотрудников полиции, облаченных в бронежилеты и защитные каски.
Один из задержанных был с плакатом, сообщает ОГОН.
Источник: Псковская Лента Новостей