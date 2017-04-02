Ходорковский: Акция 2 апреля организована властью, чтобы «слить протест»

Несогласованная акция 2 апреля в центре Москвы - это «провокация власти». Такое мнение высказал бывший глава компании ЮКОС, лидер движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский, сообщает «Росбалт».

Ранее, вскоре после антикоррупционного митинга 26 марта, в Сети стали распространяться призывы выйти на несанкционированную акцию протеста 2 апреля. МВД заявило, что примет «все необходимые меры» для обеспечения безопасности в Москве, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам».

Второго апреля на Манежной площади в Москве около 13:00 собралось около 100 человек, включая большое количество журналистов. СМИ сообщали, что часть площади была перекрыта полицией. На Красную площадь проход был открыт, но гражданам нужно было пройти через рамки металлодетектера. Позднее СМИ со ссылками на источники передали, что на Триумфальной площади стражи порядка задержали более 40 человек, в то время, как ГУ МВД по Москве сообщило о 31 задержанном.

Примечательно, что представители Фонда борьбы с коррупцией, «Открытой России», движения «Солидарность», члены партии «Яблоко» и основатели «Другой России» заявили о непричастности к организации данного мероприятия.​

Источник: Псковская Лента Новостей