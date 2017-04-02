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В Израиле скончался известный советский кинорежиссер Михаил Калик

02.04.2017 19:39 ПЛН, Псков

В Израиле на 91-м году жизни скончался кинорежиссер Михаил Калик, известный по фильму «До свидания, мальчики».

Как сообщает NEWSru.com, Калик умер 31 марта после тяжелой болезни. Его похороны состоялись в субботу в Иерусалиме.

Михаил Калик родился в Архангельске в семье актера еврейского театра, одного из основателей архангельского Театра рабочей молодежи Наума Калика. Учился на факультете театроведения в ГИТИСе, оставил учебу в 1949 году, поступив во ВГИК (мастерская Григория Александрова).

В 1951 году вместе с несколькими другими студентами Михаил Калик был арестован по обвинению в «еврейском буржуазном национализме» и «террористических намерениях», осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Прошел несколько тюрем и лагерей, был освобожден и реабилитирован в 1954 году.

В 1958 году он закончил режиссерский факультет как выпускник мастерской Сергея Юткевича.

Калик также известен по картинам «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», «Любить» и другим. В 1971 году он репатриировался в Израиль, где снял ленты «Трое и одна», «И возвращается ветер…».

Источник: Псковская Лента Новостей



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