В Израиле скончался известный советский кинорежиссер Михаил Калик

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|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
В Израиле на 91-м году жизни скончался кинорежиссер Михаил Калик, известный по фильму «До свидания, мальчики».
Как сообщает NEWSru.com, Калик умер 31 марта после тяжелой болезни. Его похороны состоялись в субботу в Иерусалиме.
Михаил Калик родился в Архангельске в семье актера еврейского театра, одного из основателей архангельского Театра рабочей молодежи Наума Калика. Учился на факультете театроведения в ГИТИСе, оставил учебу в 1949 году, поступив во ВГИК (мастерская Григория Александрова).
В 1951 году вместе с несколькими другими студентами Михаил Калик был арестован по обвинению в «еврейском буржуазном национализме» и «террористических намерениях», осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Прошел несколько тюрем и лагерей, был освобожден и реабилитирован в 1954 году.
В 1958 году он закончил режиссерский факультет как выпускник мастерской Сергея Юткевича.
Калик также известен по картинам «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», «Любить» и другим. В 1971 году он репатриировался в Израиль, где снял ленты «Трое и одна», «И возвращается ветер…».
Источник: Псковская Лента Новостей