На презентации дебютного альбома Ольги Бузовой фанаты устроили давку

В ночь на 2 апреля в московском клубе «Облака» состоялась презентация дебютного сольного альбома Ольги Бузовой. Мероприятие едва не закончилось давкой, сообщает RuNews24.

Многие пророчили Бузовой скорый провал в ее песенном творчестве, однако начинающая певица доказала серьезность намерений и отработала свой сольный концерт, представив фанатам два хита - «Люди и не верили» и «Лететь». Выступление Бузовой прошло с аншлагом, пишет «Лайф».

Как рассказали организаторы, все столы были раскуплены за рекордное время. В результате такого скопления людей произошла давка на танцполе.

Отметим, что Ольга Бузова получила известность в качестве участницы телепроекта «Дом 2», после чего стала его ведущей.

Источник: Псковская Лента Новостей