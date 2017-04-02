Польша обвинила диспетчеров в провоцировании авиакатастрофы под Смоленском

Генпрокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также «третьего лица», находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на заместителя генпрокурора Марека Пощенека.

По его словам, Варшава в ближайшее время обратится к Москве с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров, пишет «Лента.ру».

Напомним, самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года в условиях плохой видимости. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский и члены польского правительства. Они летели в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Всего в катастрофе погибли 96 человек.

Ранее глава минобороны Польши Антони Мачеревич заявил, что принял решение рассекретить архивные материалы, которые касаются гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

В феврале он анонсировал новое расследование по крушению самолета президента Леха Качиньского. Результаты предыдущей проверки показали, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета заключили, что пилоты Ту-154М приняли решение о посадке, хотя был туман. По одной из версий, летчики захотели посадить лайнер, понимая все риски, так как на них давили высокопоставленные пассажиры.

Источник: Псковская Лента Новостей