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В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

03.04.2017 15:04 ПЛН, Псков

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. 
 
 
На станции метро «Сенная» в Петербурге наблюдается сильное задымление, пишет «Фонтанка.Ru». 
 
 
Фото с сайта varlamov.ru
 
Источник в правоохранительных органах сообщил «Газете.Ru», что причиной взрыва может быть теракт.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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