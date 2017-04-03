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В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.      На станции метро «Сенная» в Петербурге наблюдается сильное задымление, пишет «Фонтанка......68



Весь городской транспорт в Петербурге 3 апреля будет работать бесплатно

03.04.2017 17:01 ПЛН, Псков

Всем маршрутам городского транспорта в Санкт-Петербурге поручено возить людей бесплатно в связи с терактом в метрополитене. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, пишет «Газета.Ru».
 
«По поручению губернатора СПб сегодня весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно», - написал Кибитов в твиттере.
 
Ранее сообщалось, что около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, погибли 10 человек.
 
В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.
 
В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.
 
Генпрокуратура назвала взрыв в метро Петербурга терактом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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