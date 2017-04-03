Весь городской транспорт в Петербурге 3 апреля будет работать бесплатно

Всем маршрутам городского транспорта в Санкт-Петербурге поручено возить людей бесплатно в связи с терактом в метрополитене. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, пишет «Газета.Ru».

«По поручению губернатора СПб сегодня весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно», - написал Кибитов в твиттере.

Ранее сообщалось, что около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, погибли 10 человек.

В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.

В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.

Генпрокуратура назвала взрыв в метро Петербурга терактом.

Источник: Псковская Лента Новостей