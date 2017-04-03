НАК: При взрыве в петербургском метро погибли девять человек

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно11
Политика
Партия «Родина» в Пскове ответила на обвинения в политических провокациях и грязных методах ведения предвыборной кампании18
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
|
«Руки прочь от нашего болота!»В минувшую субботу в Сквере искусств, псковичам больше известном как раздолбанный пятачок на Четырех углах, с некоторых пор считающемся у нас гайд-парком, прошел митинг против повышения кадастровой стоимости земельных участков и многократного роста земельного налога. В отличие от нашумевших акций Навального 26 марта, митинг дачников 1 апреля был разрешен властями и...
Девять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли девять человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в НАК, пишет ТАСС.
Как сообщалось ранее, взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге.
Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек.
Источник: Псковская Лента Новостей