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В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.      На станции метро «Сенная» в Петербурге наблюдается сильное задымление, пишет «Фонтанка......68



НАК: При взрыве в петербургском метро погибли девять человек

03.04.2017 17:20 ПЛН, Псков

Девять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли девять человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в НАК, пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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