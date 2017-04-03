Родственники погибших и пострадавшие при взрыве в метро получат компенсацию в 2 млн рублей

Родственникам погибших при взрыве в метро в Петербурге положены выплаты по 2,025 млн рублей. Такие данные привел президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, пишет «Росбалт».

«Пострадавшие в понедельник в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга могут рассчитывать на компенсации до 2 млн рублей в зависимости от полученных травм, за гибель пассажира положена фиксированная выплата в размере 2,025 млн рублей», - отмечается в сообщении.

Для получения компенсации пострадавшему пассажиру нужно обратиться в ГУП «Петербургский метрополитен» с заявлением, написанным в свободной форме. К нему приложить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и справку из медицинского учреждения с указанием характера полученных травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности. Родственники погибших должны приложить к заявлению свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт родства.

Ранее сообщалось, 9 человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро. «По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли девять человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в НАК, пишет ТАСС.

Взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей