Предполагаемый террорист из петербургского метро попал на камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва, произошедшего в подземке днем 3 апреля. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, бомба находилась в портфеле, оставленном в вагоне поезда.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, мощность заряда составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, девять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей