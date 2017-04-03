Предполагаемый террорист из петербургского метро попал на камеры видеонаблюдения

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Политика
Партия «Родина» в Пскове ответила на обвинения в политических провокациях и грязных методах ведения предвыборной кампании18
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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«Руки прочь от нашего болота!»В минувшую субботу в Сквере искусств, псковичам больше известном как раздолбанный пятачок на Четырех углах, с некоторых пор считающемся у нас гайд-парком, прошел митинг против повышения кадастровой стоимости земельных участков и многократного роста земельного налога. В отличие от нашумевших акций Навального 26 марта, митинг дачников 1 апреля был разрешен властями и...
Камеры видеонаблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва, произошедшего в подземке днем 3 апреля. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, бомба находилась в портфеле, оставленном в вагоне поезда.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, мощность заряда составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Напомним, девять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге.
Источник: Псковская Лента Новостей