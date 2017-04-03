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В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.      На станции метро «Сенная» в Петербурге наблюдается сильное задымление, пишет «Фонтанка......68



Предполагаемый террорист из петербургского метро попал на камеры видеонаблюдения

03.04.2017 17:56 ПЛН, Псков

Камеры видеонаблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва, произошедшего в подземке днем 3 апреля. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, бомба находилась в портфеле, оставленном в вагоне поезда.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, мощность заряда составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, девять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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