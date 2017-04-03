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Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву - СМИ

04.04.2017 08:06 ПЛН, Псков

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками спецслужб и этапирован на самолете в Москву. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщают российские СМИ.

По свидетельствам очевидцев, которые летят этим же рейсом в столицу, на Александре Соловьеве надеты наручники. Его сопровождают 4 сотрудников — двое в форме и двое в штатском.

Как отмечает «Газета.Ру», задержанию главы Удмуртии предшествовало направление в столицу России материалов так называемого «дела дорожников», которое с 2016 года расследуется сотрудниками регионального Управления Федеральной службы безопасности.

Александр Соловьев родился в 1950 году. Главой Удмуртии стал в 2014 году. На выборах набрал почти 85% голосов избирателей. До этого возглавлял Государственный совет Удмуртской Республики.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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