Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву - СМИ

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками спецслужб и этапирован на самолете в Москву. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщают российские СМИ.

По свидетельствам очевидцев, которые летят этим же рейсом в столицу, на Александре Соловьеве надеты наручники. Его сопровождают 4 сотрудников — двое в форме и двое в штатском.

Как отмечает «Газета.Ру», задержанию главы Удмуртии предшествовало направление в столицу России материалов так называемого «дела дорожников», которое с 2016 года расследуется сотрудниками регионального Управления Федеральной службы безопасности.

Александр Соловьев родился в 1950 году. Главой Удмуртии стал в 2014 году. На выборах набрал почти 85% голосов избирателей. До этого возглавлял Государственный совет Удмуртской Республики.

Источник: Псковская Лента Новостей