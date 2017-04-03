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Прибалтика не жалеет средств на «борьбу с русскоязычным населением»

04.04.2017 08:51 ПЛН, Псков

В 2017 году Латвия увеличила бюджет местных спецслужб на €3 млн. По данным правозащитников, действующих на территории Прибалтики, большая часть средств тратится на борьбу с русскоязычным меньшинством, пишет во вторник газета «Известия».

«Под воздействием ведущих стран Запада в Прибалтике усиливается «антироссийский психоз», - отмечает член попечительского совета Международного совета российских соотечественников Георгий Мурадов. - Они хотят, чтобы русскоязычное население ассимилировалось, теряло свою идентичность, связь с Россией и боялось поддерживать вполне естественные родственные, культурные и духовные связи со своей исторической родиной».

По словам правозащитника Сергея Середенко, в прибалтийских странах сформировался так называемый «кооператив спецслужб» и с каждым годом бюджет этих структур увеличивается. Причем дискриминационная политика проводится не только в Латвии, но и в Эстонии, где расходы на усиление внутренней нацбезопасности выросли с €64,7 млн до более чем €98 млн.

«В странах расширяются черные списки невъездных граждан и происходят «выборочные досмотры на границах», которые могут длиться до нескольких часов. Таким образом происходит массовое и систематическое нарушение прав человека, при том, что Запад на всё закрывает глаза», - заявил в беседе с «Известиями» Середенко.

В частности, осуществляется борьба с русскими активистами, против которых местные власти возбуждают уголовные дела. К тому же, как отмечает президент Института европейских исследований Александр Гапоненко, проходит подготовка агентов, которые устраиваются в русскоязычные организации и пытаются с помощью провокаций разрушить их изнутри.

Стоит отметить, что после распада СССР на территории Прибалтики проживают тысячи русскоговорящих жителей. В Эстонии и Латвии их численность достигает 30%.

Источник: Псковская Лента Новостей



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