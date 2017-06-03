Путин признался, что в 2000 году предлагал США подумать о вступлении России в НАТО

Российский президент Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру о состоявшемся в 2000 году разговоре с бывшим тогда американским лидером Биллом Клинтоном, передает «Росбалт». По словам президента России, он предлагал Клинтону подумать о вступлении России в НАТО, отрывок из интервью приводит Politico со ссылкой на Vimeo.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО», - рассказал Путин режиссеру Оливеру Стоуну. По словам российского президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против», однако на этих словах «вся делегация американская занервничала», добавил Путин.

На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

Источник: Псковская Лента Новостей