Дания отменила закон о богохульстве, действовавший более 300 лет

Дания отменила закон о богохульстве, принятый больше 300 лет назад, сообщает «Лента» со ссылкой на The Guardian. В стране больше не будут преследовать за публичное оскорбление религиозных предметов и символов, в том числе за сожжение священных книг, таких как Коран и Библия.

В парламенте королевства пояснили, что не видят необходимости в специальных законах, защищающих веру от тех или иных открытых высказываний. «Религия не должна диктовать то, что разрешено, и то, что запрещено заявлять публично. Это дает ей совершенно несправедливый приоритет в обществе», - сказал предложивший упразднить закон депутат Бруно Джерап (Bruno Jerup).

При этом прямые угрозы, уничижительные высказывания, запугивания и другие агрессивные действия в адрес людей из-за их религиозных убеждений по-прежнему наказуемы.

Как отмечает издание, в стране прекратили судебный процесс в отношении датчанина, который в 2015 году опубликовал на Facebook видео с актом сожжения Корана. Он должен был предстать перед судом на следующей неделе.

Дания оставалась единственной скандинавской страной, в которой действовал закон о богохульстве (с 1683 года). Он предусматривал наказание до четырех месяцев тюрьмы, но большинство нарушителей отделывались штрафами. За последние 80 лет закон в королевстве применялся лишь несколько раз: к примеру, в 2005 году из-за карикатуры на пророка Мухаммеда в одном из датских СМИ, а в 1946 году - из-за обряда крещения на бале-маскараде.

Источник: Псковская Лента Новостей