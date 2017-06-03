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Time назвал пятерку стран, которые повлияют на будущее России

03.06.2017 22:14 ПЛН, Псков

Внимание мира сегодня приковано к сложным взаимоотношениям Москвы и Запада, однако не стоит забывать про другие страны, отношения с которыми во многом определят будущее России, пишет Time.

Партнерство с Пекином для Москвы имеет важное значение, в том числе и из-за западных санкций. При этом автор статьи не верит, что оно когда-либо перерастет в настоящую дружбу: по его словам, Китай охотно торгует с Россией, но при этом соперничает за влияние, в особенности в Центральной Азии. Кроме того, Пекин в целом устраивает существующее положение на мировой арене, в то время как Москва, по мнению автора, хочет изменить его в корне.

На второе место в рейтинге журналист поставил Японию. Среди выгод сотрудничества с Токио он называет модернизацию промышленности с помощью японских технологий, а также возможность создать противовес Китаю. Однако при этом отношения России и Японии омрачает территориальный спор вокруг Курильских островов. 

Начав операцию в Сирии, Россия стала играть значимую роль в регионе. И несмотря на то что в этой стране она оказалась с Саудовской Аравией по разные стороны баррикад, государства сумели договориться и остановить разрушительное для обеих экономик падение цен на нефть. При этом, хотя политика Вашингтона пока что полностью устраивает Эр-Рияд, нет гарантий, что так будет и дальше, отмечает Time.

Отношения России с Турцией омрачались инцидентами, которые могли бы стать поводом для войны, — в качестве примера автор приводит сбитый российский самолет и убийство российского посла в Анкаре. Однако на фоне ухудшения отношений Турции с Западом у Анкары и Москвы все больше причин стремиться к более тесным связям: например, строить газопровод «Турецкий поток» . Поводами для разногласий остаются вопросы о роли сирийского президента Башара Асада и статус курдских территорий в Сирии.

Венесуэле, охваченной кризисом, автор отвел последнее место в составленном им рейтинге. При этом он отмечает, что в конце 2016 года государственная нефтяная компания PDVSA, владеющая американской нефтяной компанией Citgo, заложила «Роснефти» 49,9% ее акций. Если венесуэльцы не смогут рассчитаться с задолженностью в срок, что, как указывает автор, весьма вероятно, «Роснефть» окажется в шаге от приобретения контрольного пакета акций Citgo, а это позволит России получит контроль над важными нефтеперерабатывающими мощностями в США.

Источник: Псковская Лента Новостей



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