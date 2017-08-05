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Более половины россиян перестали доверять рекламе

05.08.2017 12:14 ПЛН, Псков

Большинство россиян ориентируются на собственный опыт (34%), низкую цену (27%) или высокое качество (17%) при покупке тех или иных товаров, реклама в этом вопросе влияет на поведение лишь 1%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Левад-Центр».

При этом доверие к рекламе продолжает снижаться: сейчас в той или иной степени ей доверяют 8% россиян (12% в 2013 году), отчасти доверяют, отчасти нет - 33% (ранее - 38%), не доверяют - 60% (ранее - 50%).

Больше всего респондентов привлекают в рекламе интересные сюжеты (29%), информация о новинках (24%) или полезная информация о потребительских свойствах товара/услуги (22%), показал опрос, проведенный среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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