Прокуратура Украины завела уголовное дело на музыкантов немецкой группы Scooter из-за поездки в Крым

Органы прокуратуры Украины начали уголовное производство по факту поездки немецкой группы Scooter в Крым, сообщают в субботу украинские СМИ.

Власти Украины не признают вхождение Крыма в состав России. Как сообщила представитель прокуратуры, на которую ссылаются СМИ, дело возбуждено «по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».

В прокуратуре заявили, что расследование начато после обращения депутата Верховной рады Украины Дмитрия Белоцерковца о нарушении коллективом группы Scooter требований украинского законодательства. Согласно украинским законам, такое нарушение может повлечь наказание до 8 лет лишения свободы.

Украинская прокуратура планирует направить запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник встречался в Гамбурге с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить музыкантов от выступления в Крыму.

Однако музыканты прибыли в Крым для выступления на фестивале ZBFest в Балаклаве 4-5 августа.

«Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому, что там наши фанаты. Мы хотим их порадовать», - заявил ранее лидер группы Эйч Пи Бакстер в интервью немецкой газете Bild.

Группа Scooter - немецкий музыкальный коллектив, созданный в 1993 году и исполняющий электронную танцевальную музыку.

Источник: Псковская Лента Новостей