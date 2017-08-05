Крейсер «Аврора» не будет стрелять в честь 100-летия революции 7 ноября

Крейсер «Аврора» не будет совершать торжественный залп в честь 100-летия революции 7 ноября. Об этом сообщили в Департаменте культуры Минобороны, пишет life.ru.

Отмечается также, что вместо настоящего выстрела может быть его «имитация», но никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принималось.

Строительство крейсера началось в 1896 году, на воду корабль спустили в 1900-м. Выстрел с «Авроры» стал сигналом к началу штурма Зимнего дворца в ночь с 25 на 26 октября. После этого крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции в целом.

С сентября 2014 года по июль 2016 года корабль находился в Кронштадте на ремонте.

Источник: Псковская Лента Новостей