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Россия и США будут вместе осваивать Венеру

05.08.2017 21:03 ПЛН, Псков

Россия и США будут вместе осваивать Венеру. Как сообщает телеканал «Звезда», страны готовятся к совместному освоению Венеры.

В Роскосмосе заявили, что первая миссия намечена на 2026 год. Ко второй планете солнечной системы запустят станцию с посадочным модулем. Она должна проработать на поверхности Венеры минимум несколько часов, но сделать это сложно, подчеркнули в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей



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