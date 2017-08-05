Жук стал причиной ДТП с 4 пострадавшими

Автомобиль вылетел с трассы в кювет из-за насекомого, которое село на водителя. Об этом в воскресенье, 6 августа,сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло в Невельском районе Сахалинской области. Женщина-водитель рассказала, что почувствовала на шее насекомое, похожее на жука, стала от него отбиваться и потеряла управление».

В аварии пострадали четыре человека. 69-летняя водитель получила ушибы лба и грудной клетки. У 38-летнего мужчины, сидевшего на переднем пассажирском сиденье, диагностировали перелом ребер, 34-летняя женщина получила закрытую травму живота, а 10-летняя девочка — перелом ноги, у нее также выбиты зубы.

Источник: Псковская Лента Новостей