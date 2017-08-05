В США конгрессвумен по ошибке пригрозила Путину импичментом‍

Член палаты представителей конгресса США Максин Уотерс пообещала устроить импичмент российскому президенту Владимиру Путину, перепутав его с вице-президентом США Майком Пенсом.

Ведущая программы «Взгляд» Джой Бехар на телеканале ABC News спросила Уотерс, справится ли Майк Пенс с обязанностями президента лучше, чем действующий глава государства Дональд Трамп.

«Когда разберемся с Трампом, нам нужно будет взяться за Путина. Он следующий», — ответила конгрессмен.

«Путин или Пенс?» – переспросила ведущая.

«А, Пенс», — поправила себя Уотерс.

«Мы разберемся сразу же с двумя: Трампом и Путиным, а потом возьмемся за Пенса», — сказала Бехар, чтобы сгладить неловкость.

Как отмечает РИА Новости, Уотерс известна своими неоднозначными высказываниями о России, а также о Путине и Трампе. Так, она заявила, что американский лидер готов «броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею». После этого пранкеры Лексус и Вован разыграли политика по телефону. От имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана они сообщили Уотерс о «вмешательстве» Москвы во внутренние дела «страны Лимпопо». Конгрессмен восприняла розыгрыш всерьез и пообещала разобраться в ситуации.

После авиаудара США по военной базе Шайрат конгрессмен заявила, что Трамп и Путин — «не разлей вода», а возрастающая напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном из-за Сирии – это лишь «спектакль». По мнению Уотерс, его конечной целью должна стать отмена антироссийских санкций.

Источник: Псковская Лента Новостей