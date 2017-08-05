В России с 2015 года уничтожили 17 тысяч тонн санкционных продуктов

В России с 6 августа 2015 года уничтожили около 17 тысяч тонн продукции из стран, попавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на Россельхознадзор.

Отмечается, что продукции растительного происхождения уничтожено 16,4 тыс. тонн, а продукции животноводства утилизировано около 500 тонн.

В общей сложности за два года действия эмбарго было задержано 17,1 тыс. тонн санкционной продукции.

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, наиболее активную работу по выявлению санкционной продукции проводят управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, а также по Тверской и Псковской областям, которые находятся на административной границе с Белоруссией — через нее предпринимаются основные попытки контрабанды запрещенных продуктов. Также активно работает управление по Москве, Московской и Тульской областям.

Источник: Псковская Лента Новостей