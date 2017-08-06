Подвыпивший безработный обстрелял военнослужащих в Петербурге

Безработный житель Санкт-Петербурга открыл огонь из охотничьего карабина по военнослужащим из войсковой части, расположенной неподалеку от Рябовского шоссе, сообщает в воскресенье «Фонтанка».

По информации интернет-издания, нетрезвый мужчина произвел несколько выстрелов в сторону двух военнослужащих, после чего был обезоружен и задержан сотрудниками Росгвардии. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Кроме того, петербуржцу грозит дело о незаконном хранении оружия. В его гараже сотрудники правоохранительных органов нашли несколько гильз, модернизированный минометный прицел, непригодный для стрельбы пулемет и некое самодельное взрывное устройство, которое сейчас проверяют эксперты.

Источник: Псковская Лента Новостей