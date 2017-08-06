В Италии открыли памятник погибшему в Сирии российскому офицеру Прохоренко

Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, весной 2016 года погибшему при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском городе Вальи-Сотто, сообщает РИА Новости.

Мраморная скульптура изображает военнослужащего, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. По замыслу создателей, Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.

"Мы очень ценим политику, которую проводит президент России Владимир Путин в плане борьбе с ИГ (Запрещенной в РФ террористической организацией — ред.). И было справедливо отдать почести солдату, который отдал свою жизнь ради всех нас, потому что ИГ — это настоящая мировая угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир», — заявил мэр Вальи-Сотто Марио Пулья.

На церемонию открытия памятника пришли более 100 человек, среди которых представители властей коммуны, местные жители и российские дипломаты.

Напомним, Министерство обороны РФ 24 марта 2016 года сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание героя России. Тело погибшего офицера Прохоренко было доставлено в Россию, офицер был похоронен в селе Городки Тюльганского района.

Источник: Псковская Лента Новостей