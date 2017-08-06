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Умерла предполагаемый автор песни «Ой, мороз, мороз»

06.08.2017 22:15 ПЛН, Псков

Заслуженный работник культуры России Мария Уварова, заявлявшая о правах на песню «Ой, мороз, мороз», скончалась в Воронеже на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.

Уварова родилась в Воронежской области и была солисткой местного хора, в котором также пел ее муж Александр. Позже супруги переехали в Липецкую область, а в 1969 году создали в Липецке ансамбль народной песни «Россиянка».

Уварова написала книгу, в которой подробно рассказала, как сочиняла песню «Ой, мороз, мороз». По ее словам, композиция была написана в 1954 году для дуэта с мужем и Воронежского хора. После записи в студии ее имя, отмечала женщина, не поставили на грампластинке, а разбираться с этим она не стала.

Как отмечает «Лента.Ру», в своих интервью в разные годы она высказывалась об этом противоречиво. К примеру, в беседе с журналистом «Аргументов и фактов» в 2012 году Уварова говорила, что услышала слова от девушки, которая приходила на прослушивание в хор, а в 2008 интервьюеру «Комсомольской правды» заявила, что «ночью я вскочила с постели и при свете ночника начала записывать родившиеся строки».

«Ой, мороз, мороз» не встречается в сборниках народных песен, но авторство в настоящее время не установлено. Кроме Уваровой, на него никто не претендовал. Композиция входит в репертуар многих певцов, в 1968 году она прозвучала в фильме «Хозяин тайги» в исполнении Валерия Золотухина, после чего приобрела большую популярность.

Источник: Псковская Лента Новостей



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