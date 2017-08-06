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Высокопоставленный сотрудник прокуратуры притворился слабоумным при задержании

06.08.2017 18:56 ПЛН, Псков

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали по подозрению в получении взятки первого заместителя прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина. Как сообщают российские СМИ, когда мужчина увидел пришедших за ним оперативников, он попытался притвориться слабоумным.

Проводившим задержание сотрудникам ФСБ пришлось вызвать психиатра, который определил, что прокурор притворяется. Подчеркивается, что Юркин признал свою вину.

По данным Life, общая сумма взятки, предположительно, составила два миллиона рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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