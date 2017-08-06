Правительство попросят возродить массовую сдачу стеклотары

Предложение ввести залоговую стоимость оборотной тары и обязать крупные торговые центры устанавливать автоматы по сбору пустых бутылок направят на рассмотрение в правительство России. Об этом в воскресенье, 6 августа, рассказал RT автор инициативы, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, эти меры сделают возврат стеклотары массовым. «Залоговая стоимость — это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки», — пояснил он.

Депутат отметил, что такая практика широко применяется в Европе. Он добавил, что в России пункты по сбору стекла есть только в 80 городах.

Петров сообщил, что в стране на отходы идет 1,2 миллиона тонн материала. «При этом переработка тысячи тонн стеклотары дает восемь рабочих мест, сокращает площадь свалок на десять тысяч гектаров, а вредные выбросы в атмосферу — на 30 процентов, также на 30 процентов снижает электропотребление при производстве нового стекла», — подчеркнул он.

Если предложение одобрят, будет подготовлен проект поправок в действующий федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Как отмечает «Лента.Ру», сейчас за бутылку в пункте приема можно получить от 15 до 90 копеек. Согласно закону, ответственность за утилизацию упаковки, в том числе стеклянной, лежит на производителях. Они должны либо сами организовать это, либо заплатить экологический сбор.

Источник: Псковская Лента Новостей