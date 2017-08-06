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Россия асимметрично ответит на выход США из ДРСМД

07.08.2017 09:00 ПЛН, Псков

Россия готова дать «асимметричный оборонительный ответ» США в случае выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили «Известиям» дипломатические источники.

Собеседник издания отметил, паниковать из-за этого не стоит, потому что «план втянуть Россию в гонку вооружений не пройдет, обороноспособность страны находится и так на очень высоком уровне».

При этом другой дипломатический источник добавил, что при негативном сценарии Москва даст Вашингтону «асимметричный ответ», тем самым подтвердив, что РФ обладает достаточным оборонным потенциалом, чтобы не поддаваться на провокации и демарши из-за океана.

Источник: Псковская Лента Новостей



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