Андрей Малахов написал заявление об увольнении

Телеведущий Андрей Малахов написал заявление об увольнении с «Первого канала». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом, по словам собеседника агентства, пока неясно, подписано ли заявление руководством канала или еще нет.

Актер Станислав Садальский заявил радиостанции «Говорит Москва», что Малахов напишет заявление об уходе 7 августа, и его место займет ведущий Дмитрий Борисов. «Вся команда его уходит, сегодня они пишут все заявления об уходе. Малахов уходит, он больше в эту студию не войдет», - заявил Садальский.

Источник: Псковская Лента Новостей