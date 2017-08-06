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Андрей Малахов написал заявление об увольнении

07.08.2017 11:43 ПЛН, Псков

Телеведущий Андрей Малахов написал заявление об увольнении с «Первого канала». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом, по словам собеседника агентства, пока неясно, подписано ли заявление руководством канала или еще нет.

Актер Станислав Садальский заявил радиостанции «Говорит Москва», что Малахов напишет заявление об уходе 7 августа, и его место займет ведущий Дмитрий Борисов. «Вся команда его уходит, сегодня они пишут все заявления об уходе. Малахов уходит, он больше в эту студию не войдет», - заявил Садальский. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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