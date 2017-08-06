Роман Абрамович расстается с супругой

Бизнесмен Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова объявили о расставании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника бизнесмена Джона Манна.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге», - процитировал Джон Манн совместное заявление Абрамовича и Жуковой.

Источник: Псковская Лента Новостей