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Роман Абрамович расстается с супругой

07.08.2017 15:10 ПЛН, Псков

Бизнесмен Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова объявили о расставании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника бизнесмена Джона Манна.
 
 
«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге», - процитировал Джон Манн совместное заявление Абрамовича и Жуковой.

Источник: Псковская Лента Новостей



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