Дональд Трамп и Ким Чен Ын борются за звание самого безумного человека в мире - Стивен Кинг

Писатель Стивен Кинг считает, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын конкурируют за звание самого главного безумца в мире. Такое заявление писатель сделал в своем Twitter в связи с обострившейся ситуацией на Корейском полуострове и взаимными угрозами Пхеньяна и Вашингтона.

«Дональд Трамп и Ким Чен Ын сейчас сражаются за то, чтобы выяснить, кто из них самый безумный человек на планете», - написал Кинг, ранее уже выступавший с критическими замечаниями в адрес президента США.

В мае он заявил, что считает доступ Трампа к ядерной кнопке страшнее своих романов. Тогда же он предположил, что американский лидер страдает нарциссическим расстройством личности.

До президентских выборов Кинг был одним из более чем 450 американских писателей, выступивших с петицией, призывающей не допустить возможности избрания Трампа.

Источник: Псковская Лента Новостей