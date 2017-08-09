Дональд Трамп и Ким Чен Ын борются за звание самого безумного человека в мире - Стивен Кинг

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: Степа и копыПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». До «дня тишины» - месяц. По подъездам неторопливо пошли агитаторы. Все как всегда, ничего не меняется. «Денег госдепа» у оппозиции осталось, видимо, немного, и их «наймиты»...
Писатель Стивен Кинг считает, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын конкурируют за звание самого главного безумца в мире. Такое заявление писатель сделал в своем Twitter в связи с обострившейся ситуацией на Корейском полуострове и взаимными угрозами Пхеньяна и Вашингтона.
«Дональд Трамп и Ким Чен Ын сейчас сражаются за то, чтобы выяснить, кто из них самый безумный человек на планете», - написал Кинг, ранее уже выступавший с критическими замечаниями в адрес президента США.
В мае он заявил, что считает доступ Трампа к ядерной кнопке страшнее своих романов. Тогда же он предположил, что американский лидер страдает нарциссическим расстройством личности.
До президентских выборов Кинг был одним из более чем 450 американских писателей, выступивших с петицией, призывающей не допустить возможности избрания Трампа.
Источник: Псковская Лента Новостей