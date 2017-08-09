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Появилось видео полета российского Ту-154 над Капитолием и Белым домом

10.08.2017 15:33 ПЛН, Псков

В сети появилось видео полета российского самолета Ту-154 над американским Капитолием и Белым домом. Об этом сообщает сайт «Вести.Ru».

В министерстве обороны США ранее рассказали, что полет российского Ту-154 над Белым домом, Пентагоном, Капитолием и рядом других американских объектов проводился в рамках Договора по открытому небу, пишет «Газета.ру».

Как отметили в ведомстве, российские наблюдатели за 72 часа направили необходимый запрос, а на борту Ту-154 находился представитель ВВС США.

Источник: Псковская Лента Новостей



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