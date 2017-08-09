Появилось видео полета российского Ту-154 над Капитолием и Белым домом

Фестивали
Политика
Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Денис Кугай (другие записи автора)
|
Ржавчина: Степа и копыПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». До «дня тишины» - месяц. По подъездам неторопливо пошли агитаторы. Все как всегда, ничего не меняется. «Денег госдепа» у оппозиции осталось, видимо, немного, и их «наймиты»...
В сети появилось видео полета российского самолета Ту-154 над американским Капитолием и Белым домом. Об этом сообщает сайт «Вести.Ru».
В министерстве обороны США ранее рассказали, что полет российского Ту-154 над Белым домом, Пентагоном, Капитолием и рядом других американских объектов проводился в рамках Договора по открытому небу, пишет «Газета.ру».
Как отметили в ведомстве, российские наблюдатели за 72 часа направили необходимый запрос, а на борту Ту-154 находился представитель ВВС США.
Источник: Псковская Лента Новостей