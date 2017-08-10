Депутаты Госдумы смогут ездить на работу на велосипеде, для этого у нового здания открыли парковку и пункт проката

У здания Госдумы в Георгиевском переулке установлена парковка для велосипедов и велопрокат, сообщает в четверг твиттер нижней палаты парламента РФ.

Парковка для велосипедов расположена у так называемого нового здания Госдумы, пишет «Интерфакс».

Ранее ряд депутатов, в частности, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, занимавший в прошлом созыве пост главы думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, обращались с соответствующими запросами на имя председателя Госдумы.

По их словам, создание велопарковки могло бы поспособствовать популяризации здорового образа жизни среди депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, а также решить проблему катастрофической нехватки парковочных мест для автомобилей у Госдумы.

Источник: Псковская Лента Новостей