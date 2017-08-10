Депутаты Госдумы смогут ездить на работу на велосипеде, для этого у нового здания открыли парковку и пункт проката

Фестивали
Политика
Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Тому, кто носит Adidas…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной...
У здания Госдумы в Георгиевском переулке установлена парковка для велосипедов и велопрокат, сообщает в четверг твиттер нижней палаты парламента РФ.
Парковка для велосипедов расположена у так называемого нового здания Госдумы, пишет «Интерфакс».
Ранее ряд депутатов, в частности, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, занимавший в прошлом созыве пост главы думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, обращались с соответствующими запросами на имя председателя Госдумы.
По их словам, создание велопарковки могло бы поспособствовать популяризации здорового образа жизни среди депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, а также решить проблему катастрофической нехватки парковочных мест для автомобилей у Госдумы.
Источник: Псковская Лента Новостей