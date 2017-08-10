В Турции арестовали россиянина по подозрению в подготовке терактов

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Тому, кто носит Adidas…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной...
Задержанный в Турции россиянин планировал сразу два теракта, сообщают турецкие СМИ. Как сообщает «Российская газета», оба якобы были направлены против военнослужащих США, расквартированных на базе Инджирлик.
Турецкий телеканал Habertürk сообщает, что арестованный при помощи дрона намеревался сбить один из американских военных самолетов. В случае же неудачи, был и запасной план - устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры. При этом турецкие власти особо подчеркивают, что россиянина также обвиняют в причастности к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
Между тем в посольстве России сообщили, что проверяют появившиеся в турецкой прессе данные. «Сегодня турецкие СМИ сообщили о задержании российского гражданина Р. Бакиева на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности. Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной ситуации и прояснению обстоятельств этого дела», - отметила информагентствам пресс-атташе посольства Ирина Касимова.
Источник: Псковская Лента Новостей