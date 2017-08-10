В Турции арестовали россиянина по подозрению в подготовке терактов

Задержанный в Турции россиянин планировал сразу два теракта, сообщают турецкие СМИ. Как сообщает «Российская газета», оба якобы были направлены против военнослужащих США, расквартированных на базе Инджирлик.

Турецкий телеканал Habertürk сообщает, что арестованный при помощи дрона намеревался сбить один из американских военных самолетов. В случае же неудачи, был и запасной план - устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры. При этом турецкие власти особо подчеркивают, что россиянина также обвиняют в причастности к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Между тем в посольстве России сообщили, что проверяют появившиеся в турецкой прессе данные. «Сегодня турецкие СМИ сообщили о задержании российского гражданина Р. Бакиева на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности. Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной ситуации и прояснению обстоятельств этого дела», - отметила информагентствам пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

Источник: Псковская Лента Новостей