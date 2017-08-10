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«Аэрофлот» уточнил правила суммирования багажа летящих вместе пассажиров

10.08.2017 19:25 ПЛН, Псков

«Аэрофлот» после протеста Московской транспортной прокуратуры уточнил правила суммирования багажа летящих вместе пассажиров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что территориальный орган прокуратуры «опротестовал правила «Аэрофлота» по воздушным перевозкам пассажиров и багажа». По версии ведомства, правила компании «запрещали суммировать вес и размер багажа пассажиров, следующих совместно в один и тот же аэропорт назначения или аэропорт остановки одним и тем же рейсом», что противоречит федеральным авиационным правилами.

Однако, по словам представителя «Аэрофлота», протест был по единичному случаю отказа. В результате его рассмотрения «в правила были внесены лишь уточнения»: четко прописано право совместно следующих пассажиров на объединение норм бесплатного провоза регистрируемого багажа по весу и размеру, а также указаны ограничения по объединению (вес и габариты одного места багажа не должны превышать 32 кг и 203 см соответственно).

«Правила компании и ранее допускали суммирование совместно следующим пассажирам норм бесплатного провоза багажа по количеству мест. Нормы учитывали все международные требования к бесплатному провозу багажа», - отметили в «Аэрофлоте».

Источник: Псковская Лента Новостей



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