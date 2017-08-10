СКР опроверг выводы польской комиссии о следах взрыва на самолете Качиньского

Следственный комитета России считает безосновательными заявление польской правительственной подкомиссии о том, что разрушения крыла самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского имеют следы взрыва. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофs баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко журналистам.

Так она прокомментировала недавнее заявление польской правительственной подкомиссии по расследованию крушения президентского самолета Ту-154М о том, что разрушения левого крыла самолета носят следы взрыва и не связаны со столкновением с березой.

По словам Петренко, российские и польские эксперты на основании всей имеющейся информации еще в 2011 году пришли к однозначному выводу, что именно столкновение с березой привело к началу разрушения воздушного судна.

«Никаких разрушений судна до столкновения с березой не было», - сказала она.

По словам официального представителя СКР, обломки лайнера хранятся на территории РФ в качестве вещественных доказательств по уголовному расследованию Следственного комитета России. «При этом никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 года не производилось», - сказала Петренко.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Проведенным расследованием было установлено, что причиной крушения стало решение экипажа самолета польского президента не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий экипажа при многократном срабатывании предупреждения и команды системы раннего предупреждения о сближении с землей

Источник: Псковская Лента Новостей