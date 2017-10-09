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Британский военный самолет провел многочасовую разведку у границ Псковской области

10.10.2017 09:54 ПЛН, Псков

Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W в понедельник совершил очередной полет у границ Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, сообщает «Интерфакс».

По их сведениям, британский военный самолет с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7280, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, осуществлял разведку вдоль российских рубежей, курсируя с юга на север в воздушном пространстве Эстонии на высоте около 8,2 тыс. метров.

После вылета из Англии и дозаправки над Северным морем от самолета-заправщика для увеличения дальности полета британский разведчик совершил пролет над Северным морем, Данией и Латвией.

Этот же британский самолет в минувшую пятницу также совершил разведывательный полет вблизи побережья Калининградской области.

На прошедшей неделе у российских границ в регионе Балтики было зафиксировано не менее четырех разведывательных самолетов RC-135W ВВС США и Великобритании, которые вели наблюдение за территориями Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Согласно открытым источникам, самолеты стратегической радиоэлектронной разведки RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, ПВО и авиации противника. При этом приоритетной задачей считается ведение радиоразведки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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